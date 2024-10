Feira de condomínios apresenta soluções e aprendizado para a área

Um dos palestrantes é Saulo Venâncio, presidente da Associação de Síndicos do Estado do Ceará (Assosíndicos/CE).

“Após o sucesso da primeira edição, realizada ainda no espaço de negócios do Sebrae-CE, o evento cresceu e foi para o Shopping RioMar Fortaleza, agregando uma feira de negócios com os principais fornecedores do setor e também um espaço para palestras sobre os principais temas da gestão condominial”, relembra a coordenadora.

Neste ano, a novidade é que serão realizadas rodadas de negócios, com a possibilidade dos participantes negociarem com os fornecedores de um mesmo produto ou serviço em um ambiente reservado.

A iniciativa visa permitir encontros com uma troca rápida e objetiva entre participantes, como conhecer soluções personalizadas para cada necessidade, fazer parcerias e discutir parcerias comerciais.

“Vamos também celebrar retorno junto ao segmento condominial, empresas e síndicos, com um show do Waldonys no dia 25 de outubro”, conta Valéria.

Na sexta-feira, 25, a programação encerrará com o show do cantor Waldonys. As inscrições podem ser realizadas no site, ou diretamente no local do evento.