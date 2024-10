Mercado de condomínios movimenta 40 mil empregos em Fortaleza

Apenas na Capital, são contabilizados seis mil condomínios, enquanto o interior do Estado soma 500 unidades do segmento, segundo o diretor executivo. Hoje, cerca de quatro mil fazem parte da Adconce.

A movimentação dos condomínios em Fortaleza contabiliza a geração de 40 mil empregos diretos e indiretos. A afirmação é de George Melo, administrador, master coach e diretor-executivo da Associação das Administradoras de Condomínios do estado do Ceará (Adconce).

Um eixo forte do evento é apresentar conteúdo de qualidade com uma forma de que os síndicos possam se capacitar e reciclar reconhecimento, afirma Valéria Xavier, coordenadora da ExpoMarket.

A quarta edição da programação reúne 50 expositores no piso L3 do Shopping RioMar Fortaleza, com palestras sobre gestão financeira, segurança condominial e sustentabilidade em condomínios, dentre outros.

“Após o sucesso da primeira edição, realizada ainda no espaço de negócios do Sebrae-CE, o evento cresceu e foi para o Shopping RioMar Fortaleza, agregando uma feira de negócios com os principais fornecedores do setor e também um espaço para palestras sobre os principais temas da gestão condominial”, relembra.

Neste ano, a novidade é que serão realizadas rodadas de negócios, com a possibilidade dos participantes negociarem com os fornecedores de um mesmo produto ou serviço em um ambiente reservado.

“Vamos também celebrar retorno junto ao segmento condominial, empresas e síndicos, com um show do Waldonys no dia 25 de outubro”, destaca a coordenadora. Veja mais informações sobre o evento ao fim desta matéria.