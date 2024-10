Entrada para financiar imóvel de até R$ 1,5 milhão na Caixa ficará maior

A decisão vale para modalidades com recursos da Poupança (SBPE) Crédito: FCO FONTENELE

A partir de 1º de novembro, o crédito para financiamentos de imóveis ou construção individual de até R$ 1,5 milhão, ofertados pela Caixa Econômica Federal, reduzirá de 80% para 70% do valor da propriedade no sistema SAC. Ou seja, o comprador terá de dar entrada maior na instituição para compra da casa própria. A decisão vale para modalidades com recursos da Poupança (SBPE). Além disso, no sistema de amortização Price, o valor cairá de 70% para 50% de cobertura. Em nota enviada ao O POVO, o banco informou que "considerando a demanda observada e o orçamento para crédito habitacional aprovado para o ano de 2024, com o crescimento da nossa carteira, prevemos que a mesma irá superar o limite máximo projetado para o período."