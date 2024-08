Ceará receberá R$ 5,3 bilhões de recursos para financiamentos do FNE em 2024

A Sudene aprovou aumento nos repasses do FNE, administrado pelo BNB, para o Ceará Crédito: Aurélio Alves

O Ceará receberá pouco mais de R$ 5,3 bilhões de recursos do Fundo Constitucional do Nordeste (FNE) em 2024, segundo maior montante entre os 11 estados atendidos pelo Banco do Nordeste (BNB), mas tendo o maior aumento percentual com a reprogramação da aplicação desses recursos proposta pela instituição. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Inicialmente, o valor previsto para o Estado era de aproximadamente 4,7 bilhões. O aumento no valor a ser repassado para investimentos no Ceará é de 14,6%. A Bahia segue liderando no volume total de recursos do FNE com cerca de R$ 8,4 bilhões. Antes esse montante previsto era de R$ 8,1 bilhões, o que representa uma alta de 4%. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Em termos de aumento percentual, a segunda maior alta foi verificada no valor a ser repassado para o Espírito Santo que passará de R$ 707,9 milhões para R$ 760,4 milhões, sendo o menor montante da área de atuação do BNB, contudo.

De acordo, com o diretor de Planejamento do banco, Aldemir Freire, a instituição “está aplicando recursos nos públicos prioritários, como os empreendimentos de mini, micro, pequeno e pequeno-médio portes”. Ele acrescenta que o BNB está passando por uma expansão de sua rede de atendimento “com inauguração de agências e postos de microcrédito, além de aumentar os recursos para atividades importantes como indústria, turismo e infraestrutura. Por isso, a importância dessa reprogramação do FNE”. O banco detalhou ainda que o valor estimado para projetos de infraestrutura foi atualizado para R$ 8,5 bilhões e para o setor de saneamento e logística para R$ 2,5 bilhões. Já o Crediamigo ficará com quase R$ 4 bilhões do FNE.