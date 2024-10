Prefeitura de Fortaleza terá concursos com salário de R$ 7,2 mil; veja

Os editais foram publicados no Diário Oficial do Município (DOM), sendo que a remuneração dos cargos para as instituições serão: vencimento base de R$ 7.253,44 + gratificação de desempenho + adicional de titulação para 40 horas semanais.

A Prefeitura de Fortaleza vai realizar três concursos que somam 55 vagas para a Procuradoria Geral do Município de Fortaleza (PGM), a Autarquia de Regulação, Fiscalização e Controle dos Serviços Públicos de Saneamento Ambiental (ACFor) e a Controladoria e Ouvidoria Geral do Município (CGM).

Requisitos

Para o concurso da PGM, os candidatos devem ter formação superior em Ciências Contábeis, Administração, Economia, Ciências Atuariais, Direito, Engenharia, Estatística ou Ciências da Computação.

Já para o certame da ACFor, os candidatos a Analista de Regulação devem ter formação em Administração ou Ciências da Computação, Ciências Contábeis, Economia ou graduação diversa (com certificado emitido por instituição reconhecida pelo MEC e registro no respectivo conselho de classe).

No caso do cargo para auditor, os candidatos precisam possuir graduação em nível superior, com habilitação em controladoria e auditoria e, também, registro no respectivo conselho de classe.