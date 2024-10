Trabalhadores têm mais de R$ 228 milhões para sacar; veja como fazer

O valor do abono é proporcional ao período em que o empregado trabalhou com carteira assinada Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O abono salarial é um direito do trabalhador inscrito no PIS/Pasep, que pode receber uma remuneração de até um salário mínimo, referente aos meses trabalhados no ano anterior. Mesmo assim, mais de R$ 228,6 milhões estão disponíveis para serem retirados em setembro. Ao todo, 247,7 mil trabalhadores ainda não realizaram o saque do abono salarial no período. A informação foi divulgada pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

A título de comparação, o calendário de pagamentos, que se encerrou em agosto, contemplava 26.151.402 trabalhadores, dos quais 723.687 ainda não retiraram o valor a que têm direito.