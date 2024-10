Programa de estágio com oferta no Ceará está com inscrições abertas; veja

O programa de estágio universitário da Gerdau , empresa brasileira de produção de aço, está com inscrições abertas . Ao todo serão 296 vagas disponíveis para as unidades da companhia em vários estados do País , inclusive o Ceará .

“Queremos atrair e desenvolver talentos que sejam curiosos e ávidos por conhecimento e que possam contribuir com o futuro da Gerdau, por meio de experiências práticas e diárias e de uma troca contínua com tutores e gestores”, explica.

Dentro do Ceará, as vagas estão disponíveis para as cidades de Fortaleza, Maracanaú e Caucaia. As demais são para os estados da Bahia, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Tocantins, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, além do Distrito Federal.

Confira para quais cursos são as vagas:

Tecnólogo em Administração



Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Ciência da Computação



Ciência de Dados



Ciências Contábeis



Cinema



Comunicação Social



Direito



Economia



Engenharia Agrícola



Engenharia Agronômica



Engenharia Ambiental



Engenharia Civil



Engenharia da Computação



Engenharia de Controle e Automação



Engenharia de Materiais,



Engenharia de Minas



Engenharia de Produção



Engenharia de Redes



Engenharia de Software



Engenharia de Segurança do Trabalho,



Engenharia de Sistemas



Engenharia Elétrica



Engenharia Eletromecânica



Engenharia Florestal



Engenharia Mecânica



Engenharia Mecatrônica



Engenharia Metalúrgica



Engenharia Química



Estatística



Marketing



Matemática



Meteorologia



Psicologia



Relações Internacionais



Sistemas de Informação



Serviço Social



Tecnologia da Informação



Comércio Exterior



Gestão Ambiental



Gestão de Recursos Humanos



Logística



Processos Gerenciais

