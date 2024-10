Em evento no Ceará, Lula faz discurso contra a discriminação de gênero: "Preconceito é uma doença"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cumpriu agenda no Ceará nesta sexta-feira, 11. Durante a cerimônia de entrega de 113 ônibus escolares para os municípios do Estado, o presidente reforçou a importância de pautar assuntos relacionados à questão de gênero no Brasil e destacou que “o preconceito é uma doença”.

“Temos que tratar todas as pessoas da mesma forma. É preciso valorizar e respeitar essa discussão de gênero no País porque a mulher está provando que não é cidadã de segunda classe”, pontuou o presidente durante a solenidade, que ocorreu no Centro de Eventos, em Fortaleza.



O petista também mencionou que “a mulher só vive com um homem se ela gostar, por amor, não por obrigação”.