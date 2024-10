Mais de 10 mil pessoas foram beneficiadas com MCMV no Ceará; veja

Lula entrega nesta sexta-feira, 11, unidade habitacional no Estado, que inclui um segundo Zona Viva. O imóvel conta com biblioteca, construída por sugestão do presidente

Mais de 10 mil pessoas foram beneficiadas com as unidades inauguradas do empreendimento do Minha Casa, Minha Vida (MCMV) no Ceará entre 2023 e 2024.

No Estado, já foram entregues mais de 1.712 unidades do MCMV em 2024, enquanto, no ano passado, o número chegou a 880.

Nesta sexta-feira, 11, por exemplo, será inaugurado o Cidade Jardim I, no bairro José Walter. Ao todo, 1.296 famílias de Fortaleza receberão as chaves dos seus imóveis.