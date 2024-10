Italianos são cerca de 14% dos turistas internacionais no Ceará

Gestão do governo estadual projeta um crescimento até o fim do ano; Estado participa de feira italiana

A expectativa, até o fim do ano, é que a proporção cresça devido as ações realizadas por meio da secretaria do turismo (Setur) do Estado .

Feira italiana

O Ceará, até nesta sexta-feira, 11, participa da 61 ª edição da TTG Travel Experience, realizada no Rimini Expo Center, na Itália.

A secretária do Turismo do Ceará, Yrwana Albuquerque, destaca que o Estado conta com um estande próprio no evento, o que reforça a importância da feira para a política de promoção turística do Ceará.

“É muito importante essa participação, pois estamos sendo vistos pelo quarto maior mercado emissor de turistas para o Ceará, estado que lidera nesse segmento entre os destinos da região Nordeste desde abril”, ressalta.