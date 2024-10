Ceará lidera valores de investimentos realizados por migrantes no Brasil

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 23-10-2023: Os dados constam no Boletim das Migrações, divulgado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), por meio da Secretaria Nacional de Justiça (Senajus) Crédito: Samuel Setubal

Com mais de R$ 28 milhões, o Ceará é o estado com maior valor dos investimentos realizados por pessoa física migrante em pessoa jurídica no Brasil, no período de janeiro a agosto de 2024. Em seguida, aparecem São Paulo (R$ 23,8 milhões) e Rio de Janeiro (R$ 16,9 milhões). É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Os dados constam no Boletim das Migrações, divulgado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), por meio da Secretaria Nacional de Justiça (Senajus), na última quinta-feira, 10.

Em relação ao número de migrantes, de 2010 a 2014, o Estado já recebeu 27.615. No Nordeste, a quantidade chega a pouco mais de 119,2 mil. Levando em consideração o número de refugiados, o Ceará já recebeu 146. Já os postos de trabalho criados para migrantes no mercado formal apenas neste ano (janeiro a agosto), chegam a 55. O número é inferior ao da Bahia, que concentra a maior parte dos empregos da Região, com 714. O Boletim das Migrações é uma ferramenta de monitoramento quantitativo para entender as tendências migratórias, planejar e implementar políticas públicas mais eficazes para garantir a proteção dos refugiados e migrantes no Brasil.

Nesse período, o maior fluxo migratório é de migrantes vindos da Venezuela (500.636), do Haiti (183.102) e da Bolívia (110.795). Os refugiados reconhecidos são, em sua maioria, da Venezuela (134.089), da Síria (4.100) e da República Democrática do Congo (1.158). Os solicitantes de refúgio têm como principais nacionalidades venezuelana (257.186), cubana (41.800) e haitiana (40.483). Além do quadro nacional de migrantes, refugiados e solicitantes de refúgio, o Boletim das Migrações traz informações do documento Comunidades Brasileiras no Exterior, produzido pelo MRE, com estatísticas atualizadas sobre a quantidade de brasileiros que vivem no exterior.