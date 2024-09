Ceará tem menor percentual de seca do Nordeste, mas áreas afetadas aumentaram

Áreas impactadas pela seca aumentam no Ceará, passando de 1% para 5% entre junho e julho. Regiões Norte e Centro-Oeste são as mais impactadas pela estiagem

O Ceará é o estado do Nordeste com menor percentual de área considerada sob seca em julho de 2024. Atualmente, a unidade federativa tem 5% do território em seca fraca e 95% livre desse fenômeno, conforme dados do Monitor de Secas do Brasil, que faz o acompanhamento contínuo do grau de severidade das secas no Brasil.

No entanto, apesar dessa condição relativamente favorável em comparação com outros estados, o Ceará registrou um aumento nas áreas afetadas pela seca. Entre os meses de junho e julho de 2024, o percentual de seca no estado que era de 1% subiu para 5%. A área afetada corresponde a um total de 7.739 km², sendo a região mais impactada o extremo sul do Estado.

Os dados do Monitor de Secas foram elaborados com base em dados extraídos até o último dia 20 de agosto, atualização mais recente da plataforma. O sistema é coordenado pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), com o apoio da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).