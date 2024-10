Pesquisa de Orçamentos Familiares 2024/2025 começará a ser apurada em novembro no Ceará

A pesquisa visa analisar as condições de vida e a estrutura de consumo das famílias Crédito: FÁBIO LIMA

Com o objetivo de mapear as condições de vida e a estrutura de consumo das famílias, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) começará, no dia 5 de novembro, a apuração para a realização da sexta edição da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 2024/2025, cuja expectativa de lançamento é em 2026. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora De acordo com o superintendente do IBGE no Ceará, Francisco José Moreira Lopes, a POF irá analisar, por um período de um ano, os orçamentos familiares de mais de 100 mil domicílios em áreas urbanas e rurais de mais de 2 mil cidades do Brasil. Apenas no Estado, serão 4.735 residências distribuídas em 94 municípios.

Além disso, serão apurados os gastos das famílias com apostas eletrônicas, como bets, anotações sobre o uso do tempo e detalhamento do acesso a serviços financeiros. As informações apresentadas foram divulgadas nesta terça-feira, 8, em evento realizado pelo IBGE, em parceria com o Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece). Na ocasião, o coordenador estadual da POF, Luciano Oliveira, explicou que serão disponibilizados mais de 1.000 agentes que serão responsáveis pela realização das entrevistas, que serão presenciais, com as famílias selecionadas.

“A pesquisa compreende o período de nove dias. No primeiro dia o nosso agente vai ao domicílio, se apresenta, apresenta pesquisa e inicialmente ele já faz perguntas sobre a característica do domicílio e a característica dos moradores. Nos próximos sete dias, que a gente chama período de referência, é quando vai ser investigado os hábitos de consumo dessa família e no nono dia, o agente encerra a POF naquele domicílio”. Vale destacar, que a POF levanta os itens que integram a cesta de consumo dos brasileiros. As informações são usadas como referência para a atualização periódica da lista de bens e serviços cujas variações de preços são mensuradas no cálculo da inflação oficial do País, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), também do IBGE.

Dessa forma, por meio de sete questionários, serão coletados dados referentes aos gastos com saúde, educação, alimentação, moradia, lazer, as características das residências e de seus moradores, entre outras informações.