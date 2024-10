Ceará é primeiro lugar do País em crescimento industrial, segundo IBGE

Indústria cearense foi a que mais cresceu em produção, no País, no mês de agosto Crédito: AURÉLIO ALVES

A produção da indústria do Ceará teve o maior crescimento do País, segundo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em dois períodos diferentes. A alta no Estado foi de 2,7% na passagem dos meses de julho para agosto, ficando em primeiro lugar dos 15 locais analisados e bem acima da média nacional, que foi de apenas 0,1%, na série com ajuste sazonal. Em segundo lugar veio Minas Gerais (1,8%), que, assim como o Ceará, marcou o terceiro mês seguido de crescimento na produção, período em que acumularam ganhos de 6,2% e 9,2%, respectivamente.

Quando comparado agosto frente a igual mês do ano anterior, a indústria cearense também teve o avanço mais intenso do Brasil, dentre 18 locais analisados, com alta de 17,3%. O País cresceu 2,2% no período e 12 unidades da federação tiveram resultados positivos nesta base de comparação. Sobre o destaque da indústria cearense nacionalmente, o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), disse ao O POVO que tem trabalhado "dia e noite" para ampliar os números.