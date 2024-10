Concurso Nacional Unificado: notas e gabaritos estão disponíveis; veja

Foto foi tirada no dia da prova do CNPU em Fortaleza Crédito: FÁBIO LIMA

As notas e os gabaritos finais do Concurso Público Nacional Unificado já estão disponíveis para consulta no site do CNPU. Para acessar, deve-se entrar na área do candidato. Lá podem ser vistas as notas finais das provas objetivas e as preliminares das provas discursivas e da redação. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Ao todo, foram divulgadas as notas e os gabaritos oficiais dos blocos 1, 2, 3, 5, 6, 7, de nível superior, e 8, de nível médio.

Mas, até o momento, por decisão liminar da Justiça do Distrito Federal, apenas a divulgação dos resultados das provas do bloco 4 está suspensa até uma nova decisão. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Veja o que acessar em cada área do Concurso Nacional Unificado Os gabaritos finais das provas objetivas, após os recursos, estão na seção “Caderno de provas e Gabaritos” do site do CPNU. Também estão nesta mesma seção os padrões de respostas das provas discursivas, para os blocos de nível superior. Para o bloco de nível médio, não há padrão de resposta, pois os candidatos fizeram uma redação.

Para acessar os resultados das provas é preciso fazer o login na área do candidato, no site do CPNU, mesmo local em que a pessoa fez a inscrição. Ainda é possível ter acesso à imagem da prova discursiva ou redação. O extrato do resultado, com os detalhes das notas de cada uma das provas, é outro aspecto que pode ser visto. Esse documento possibilita a cada candidato entender a composição de sua nota.

Provas de títulos do Concurso Público Nacional Unificado Os habilitados para a prova de títulos, tanto dos blocos de nível superior, quanto do bloco 8, de nível médio, foram informados da convocação para realizar o envio dos documentos comprobatórios no campo “situação do cargo” no extrato do resultado. Conforme os editais, o envio dos documentos de titulação acadêmica e experiência profissional da etapa de avaliação de títulos deverá ser realizado na quarta e quinta-feira (9 e 10 de outubro). Tire suas dúvidas sobre a prova de títulos Fonte: Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI)

Quais candidatos devem enviar a documentação? Todos os candidatos habilitados para a prova de títulos, tanto dos blocos de nível superior, quanto do bloco 8, de nível médio, que foram informados da convocação para a etapa da Prova de Títulos, deverão realizar o envio dos documentos comprobatórios na área do candidato , no site do CPNU. Como enviar os documentos comprobatórios? Os títulos deverão ser enviados exclusivamente via upload da imagem do documento original ou cópia autenticada em cartório, frente e verso, conforme as orientações dos editais do CPNU. Somente serão aceitos os documentos enviados nos formatos PDF, JPEG e JPG, no tamanho máximo de 2MB. O prazo para envio dos documentos inicia-se às 10h do dia 9/10 e termina às 23h59 do dia 10/10.