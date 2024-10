Concurso do Ministério Público do Ceará terá 100 novos cargos

A criação das novas vagas constam de anteprojeto apresentado pelo procurador-geral de Justiça, Haley Carvalho, e aprovado, por unanimidade, na 5ª sessão extraordinária do Órgão Especial do Colégio de Procuradores de Justiça.

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) aprovou nesta segunda-feira, dia 7, a proposta para criação de 100 novos cargos efetivos. Destas, 85 são para o cargo de técnico e 15 para analista. A proposta segue agora para análise da Assembleia Legislativa do Ceará.

O anteprojeto de lei prevê, ainda, mudanças, como a criação de comissão provisória interna para avaliar a distribuição dos cargos efetivos.

Além disso, com a aprovação da proposta, caberá a Administração, através de proposta do PGJ, submetida ao Órgão Especial, a fixação da quantidade de cargos (analistas) que vão compor cada especialidade existente. "O intuito é que, assim, as demandas de pessoal sejam atendidas com mais dinamicidade, considerando as necessidades da instituição", explicou o MPCE.

NOVOS CONCURSOS! Governo lança projeto para simplificar certames | Dei Valor