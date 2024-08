Cinco cidades concentram quase metade da geração de empregos do Ceará

FORTALEZA, 07-06-2022: Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego Crédito: Thais Mesquita

Cinco cidades do Ceará concentram cerca de 46,9% dos mais de 3.488 postos de trabalhos gerados em julho. Na liderança está o município do Crato, com saldo de 421. Ou seja, 817 foram admitidos e 396 desligados. Em seguida vem Sobral (329), Juazeiro do Norte (319), Horizonte (308). A capital, Fortaleza, figura na quinta posição do Estado, com geração positiva de 259 vagas. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego.