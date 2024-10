Indústria de SP recua pelo 2º mês consecutivo e acumula perda de 2,4% no período, mostra IBGE

A queda de 1,0% na produção da indústria de São Paulo, em agosto ante julho, exerceu a maior influência negativa sobre a média global da indústria nacional no período. A produção industrial brasileira teve ligeira alta de 0,1% em agosto ante julho. Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A retração da produção paulista foi o segundo mês consecutivo de resultados negativos, período em que acumulou uma perda de 2,4%.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Os setores de derivados do petróleo; e máquinas, aparelhos e materiais elétricos foram os que mais influenciaram a dinâmica da indústria do Estado. Esse resultado deixa a indústria paulista 0,6% acima do seu patamar pré-pandemia e 22,1% abaixo do seu nível mais alto, alcançado em março de 2011", afirmou Bernardo Almeida, técnico responsável pela pesquisa do IBGE, em nota oficial.