UFC publica edital para concurso público com 144 vagas

As inscrições para o concurso da UFC estarão disponíveis a partir das 10h do dia 30 deste mês, e seguem até o dia 13 de novembro, até às 23h59.

Os interessados devem se inscrever por meio do site oficial do concurso, coordenado pela Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura (FCPC). A situação da inscrição poderá ser verificada no dia 20 de novembro.

A taxa de inscrição é de R$ 120 para os cargos de nível médio e técnico e de R$ 150 para cargos de nível superior.

O pedido de isenção do pagamento poderá ser feito no site do concurso, no dia 14 (a partir das 10h) ou 15 de outubro (até às 23h59min). Os critérios para a solicitação de isenção estão disponíveis no edital.