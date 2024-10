Feira de empregos e estágios com mais de 900 mil vagas é lançada; veja datas

Jornalista no OPOVO

Evento terá 72 horas de duração neste mês de outubro e contará com participação de grandes empresas nacionais e internacionais

O evento é promovido pela rede particular de Ensino Superior Estácio e acontecerá entre os dias 8 e 10 de outubro .

A oitava edição da Feira Virtual de Estágios e Empregos promete ofertar mais de 900 mil vagas durante 72 horas de duração. Somente no Ceará, há expectativa de ofertar cerca de 35 mil vagas.

Conforme a Estácio, a Feira Virtual de Estágios e Empregos será totalmente virtual e disponível gratuitamente para qualquer candidato por meio do link: https://bit.ly/3yVP5C9.

O evento deve reunir grandes empresas nacionais e internacionais de diversos setores.

A feira ainda contará com programação de oficinas, workshops, ações de orientação de carreira, espaços de empreendedores e oportunidade de networking com profissionais de RH das empresas participantes. As ações presenciais da feira devem ocorrer em diversos campi da Estácio.