UFC ocupa 1ª lugar do Norte-Nordeste em ranking de melhores cientistas do mundo

A Universidade Federal do Ceará (UFC) ficou em primeiro lugar entre as instituições do Norte, Nordeste e Centro-Oeste na edição de 2024 do AD Scientific Index, ranking internacional baseado em performance científica e no valor agregado à ciência por pesquisadores individuais. De acordo com a instituição, 514 cientistas da entidade estão incluídos na lista de melhores do mundo.

Para chegar ao resultado foram analisadas 23.027 instituições de 219 países. No geral, a UFC foi posicionada na 10ª posição do Brasil e na 13ª da América Latina.

Além disso, a entidade cearense "possui 46 pesquisadores entre os 5 mil mais citados da América Latina e 83 entre os 5 mil mais citados do Brasil".