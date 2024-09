MPEs cearenses já receberam mais de R$ 3,2 mi em crédito, diz Sicredi

As micro e pequenas empresas do Ceará já receberam, em 2024, mais de R$ 3,2 milhões em crédito do Sistema de Crédito Cooperativo, Sicredi.

“É importante olhar para empreendedores que, muitas vezes, não têm acesso a crédito em instituições financeiras tradicionais, especialmente considerando as taxas praticadas no Brasil atualmente”, avalia Ana Paula.

Segundo um levantamento realizado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), com base em dados do Banco Central, a taxa de juros para um microempreendedor individual (MEI) pode chegar a 51% ao ano na região Nordeste.

Além disso, destaca que essas pequenas empresas, conforme pesquisa também do Sebrae, são responsáveis por 80% das vagas de emprego com carteira assinada criadas no ano de 2023 no país.



