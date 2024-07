Abicalçados: Importações de calçados da China aumentam 261% em junho ante mesmo mês de 2023

No mês de junho, entraram no Brasil mais de 705 mil pares de sapatos chineses, 261% mais do que no mesmo mês do ano passado. A China só fica atrás do Vietnã no ranking de países de origem das importações calçadistas. No mesmo mês, entraram no Brasil 1,47 milhão de pares produzidos no Vietnã, 57,8% mais do que no mesmo período do ano passado.

No mês, as importações totais desse setor somaram 3,3 milhões de pares, 63,7% mais do que no sexto mês de 2023. Já no acumulado do primeiro semestre, as importações totais somaram 18,72 milhões de pares, 11,4% mais do que no mesmo intervalo do ano passado. Os dados são elaborados pela Associação Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados) e foram antecipados ao Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O presidente-executivo da Abicalçados, Haroldo Ferreira, diz que, ao mesmo tempo em que as importações de calçados estão em elevação, as exportações do setor seguem registrando quedas consecutivas. Em junho, as exportações brasileiras somaram 5,5 milhões de pares, 26,2% menos do que no mesmo mês do ano passado. No acumulado do primeiro semestre, foram exportados 48,45 milhões de pares, 25,5% menos do que no mesmo intervalo de 2023.