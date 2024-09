Ceará registra o melhor resultado de 2024 com a criação de 9.294 novos empregos em agosto

O estoque de emprego no Estado gira em torno dos 1,39 milhão Crédito: AURÉLIO ALVES

O Ceará registrou 9.294 novos postos de trabalho formal em agosto de 2024 e emplacou o oitavo mês consecutivo de geração de emprego. O resultado do mês foi o melhor do ano e representou um aumento de 175,8% no saldo de empregos em comparação com o mês anterior (julho). Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Os dados do são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) e foram divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego nesta sexta-feira, 27. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Em relação aos setores, todos tiveram mais admissões do que demissões. O que mais impulsionou o saldo de empregos foi o setor de serviços, com 3.449, seguido pela indústria, com 2.942, e pelo comércio, 1.287.