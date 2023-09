Indústria de calçados vai gerar 600 empregos em Pentecoste, anuncia governo

A indústria Valenti Calçados vai gerar mais 600 empregos em Pentecoste, no Vale do Curu, após a construção de dois galpões industriais na região.

O anúncio foi realizado pela Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece), que assinou convênio com a Prefeitura do município para viabilizar as bras dos espaços.

Com isso, a Valenti Calçados vai poder expandir, com aproximadamente 5 mil a 6 mil pares de calçados por dia, conforme o diretor geral da empresa, Alexandre Becker. Atualmente, a empresa alcança até 13 mil pares.