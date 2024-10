Com alta de 12%, Ceará é segundo estado com mais pizzarias do Nordeste

O Ceará contou com um crescimento de 12,10% no último ano no número de pizzarias, consagrando-se como o segundo estado do Nordeste com mais estabelecimentos no setor.

Das 1.130 unidades ativas no Estado – correspondentes a 3,31% da operação nacional –, 112 são de novas operações, de acordo com dados do estudo “Mercado de Pizzarias”, da Associação Pizzarias Unidas do Brasil (Apubra).

A entidade vê que o número mostra a força cearense e atrai investidores para a abertura de mais negócios. E, para apoiar mais o segmento, realiza um evento na Cidade.