Ceará tem o maior número de pedidos via delivery do Nordeste; veja

Fortaleza é a principal cidade teste do Ifood e está entre as seis cidades do País com maior número de pedidos; veja ranking das comidas mais pedidas

Um levantamento divulgado no primeiro Media Day do Ifood mostra que o Ceará é o nono com maior número de pedidos do Brasil, sendo o primeiro entre toda a região Nordeste. Fortaleza é a sexta cidade brasileira com maior número de pedidos.

A capital cearense também aparece como a principal cidade teste do Ifood para redução de custos de alimentação e ao mesmo tempo ter maior densidade. Confira mais abaixo as comidas mais pedidas.

A redução de preços é estudada, em especial, na hora do almoço e no preço das marmitas, de acordo com o CEO do Ifood, Diego Barreto.