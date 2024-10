TVE Bahia bloqueia anúncios de bets em campeonatos de futebol; entenda

De acordo com a emissora, a decisão "foi tomada em função das recentes informações que circularam no País sobre os impactos sociais, econômicos e psicológicos causados por esse tipo de atividade, especialmente entre trabalhadores, jovens e beneficiários de programas sociais como o Bolsa Família ."

O anúncio foi publicado na última terça-feira, 2, por meio do Instagram, sendo que é a primeira emissora de TV do País a anunciar esse tipo de decisão.

A TV Educativa (TVE) da Bahia decidiu que não exibirá mais anúncios publicitários de empresas de jogos eletrônicos , mais conhecidas como bets, durante as transmissões dos campeonatos de futebol que a emissora exibe no Estado.

A decisão da empresa norte-americana de tecnologia de suspender a publicidade das bets sem registro acompanha uma portaria do governo que impedirá, a partir de terça-feira, 1º de outubro, a atuação das bets sem autorização para operar no País.

Ao suspender as bets não autorizadas pelo Ministério da Fazenda, a intenção que o governo alega é separar as companhias sérias do setor daquelas com atuação suspeita, sobretudo as envolvidas em operações policiais.

Governo Lula cortará uso do Bolsa Família para bets



