Vendas de veículos sobem 19,6% em 1 ano e têm melhor setembro em 10 anos, diz Fenabrave

No melhor resultado para o mês em dez anos, setembro terminou com 236,4 mil veículos vendidos no País, um crescimento de 19,6% frente ao mesmo mês do ano passado. O resultado, que engloba carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus, foi divulgado nesta quinta-feira, 3, pela Fenabrave, a entidade que representa as concessionárias de automóveis.

Trata-se do maior volume registrado em setembro desde 2014, quando o mercado chegou a 296,3 mil unidades no mesmo mês.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Frente a agosto, os emplacamentos ficaram próximos da estabilidade, com leve queda de 0,4%.