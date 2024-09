Governo vai tirar do ar cerca de 500 sites de bets que não se regulamentaram, diz Haddad

A informação é do ministro da Fazenda, Fernando Haddad ( PT ), que concede entrevista nesta segunda-feira, 30 de setembro, para o jornal da CBN da rádio CBN Nacional.

O Governo Federal vai, em uma semana, tirar do ar cerca de 500 a 600 sites de jogos de apostas online , denominados bets , que não se regularizaram para operar no Brasil.

"Cartão do Bolsa Família, cartão de crédito... Nada disso vai poder ser usado como aposta", destaca.

Outro ponto é que o Governo Federal vai acompanhar, por Cadastro de Pessoa Física (CPF), a evolução das apostas e dos prêmios.

"Para evitar duas coisas: quem aposta muito e ganha pouco, em geral está com dependência psicológica do jogo. Quem aposta pouco e ganha muito, em geral, é lavagem de dinheiro", acrescenta.

Essa frente foca na coibição do agravamento de questões de saúde pública e do crime organizado, que usa as apostas para lavar dinheiro, frisa Haddad.