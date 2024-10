Desenrola Fies: 875 mil estudantes ainda podem aderir ao programa

De acordo com o balanço, 367,6 mil solicitações de renegociação já foram concluídas. O que representa apenas cerca de 29,6% do total de contratos apontados pelo FNDE como passíveis de aderir ao programa.

A informação é do levantamento realizado pelo Ministério da Educação (MEC) por meio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) nessa quarta-feira, 2.

O programa de renegociação de dívidas do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), o Desenrola Fies , ainda pode beneficiar cerca de 875,8 mil estudantes brasileiros com descontos de até 99% .

As inscrições para o Desenrola Fies podem ser realizadas até o dia 31 de dezembro. Os interessados devem realizar o pedido de renegociação na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil (BB). O processo pode ser realizado de forma virtual, por meio dos aplicativos dos bancos.

As condições de renegociação variam de acordo com o tempo de inadimplência e se o estudante pertence a famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) até 30 de junho de 2023 ou foi beneficiário do auxílio emergencial pago em 2021.

Estudantes com dívidas em atraso há mais de 360 dias e inscritos no CadÚnico ou beneficiários do auxílio emergencial podem obter descontos de 92%, se o atraso for de até cinco anos; e de 99%, se o atraso for superior a esse período.

Para os que não estão no CadÚnico ou não receberam auxílio emergencial, há outras condições de renegociação com descontos variados, permitindo o parcelamento da dívida em até 15 vezes após o desconto.