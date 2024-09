Camilo quer criar versão do "Pé-de-Meia" para professores em formação

Com o objetivo de formar mais professores, o Ministério da Educação (MEC) está desenvolvendo um projeto que buscará incentivar pessoas a cursarem graduações de licenciaturas. A ação poderá funcionar de forma parecida com o Programa Pé-de-Meia: os estudantes que escolherem seguir na carreira receberão uma bolsa ao longo da faculdade. O anúncio foi feito com exclusividade pelo ministro Camilo Santana (PT) em entrevista à rádio O POVO CBN, na manhã desta terça-feira, 24.

O anúncio formal, com informações mais detalhadas, será feito em outubro, quando o mês do professor é celebrado. "É uma discussão, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, que as pessoas estão sendo desestimuladas a serem professores, principalmente na educação básica. [Isso acontece] Não só pela remuneração, mas pela valorização, pelo reconhecimento, pelo apoio", destaca o ministro.