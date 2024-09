Receita convoca todos os aprovados no último concurso; governo busca melhorar a arrecadação

A Receita Federal anunciou nesta terça-feira, 24, a convocação de todos os 1.217 aprovados no mais recente concurso de auditores e analistas. O reforço na fiscalização está em sintonia com os esforços do Ministério da Fazenda para melhorar a arrecadação, equilibrar as contas e cumprir as regras fiscais, ante a desconfiança do mercado financeiro em relação às contas do governo.

Na divulgação, a Receita destaca que os "investimentos históricos em pessoal e infraestrutura" seguem a orientação do ministro Fernando Haddad, "de promover o fortalecimento da Receita Federal, reconhecendo-a como instituição essencial para o desenvolvimento social e econômico do País".

O governo definiu a convocação dos aprovados no concurso como "o maior investimento da Receita Federal na recomposição dos seus quadros em mais de uma década". O anúncio foi feito pelo secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, e pelo secretário de Relações do Trabalho do Ministério da Gestão e da Inovação, José Lopez Feijóo, acompanhados dos presidentes dos sindicatos dos auditores fiscais e dos analistas tributários, Isac Falcão e Thales Freitas.