Conflito no Oriente Médio tem potencial de elevar preço de combustíveis no Brasil

Conflito entre Irã e Israel tem potencial de elevar preço do petróleo no mundo Crédito: © Fernando Frazão/Agência Brasil

O preço do petróleo no mundo tende a ficar mais caro após o Irã ter disparado mísseis balísticos contra Israel, nesta terça-feira, 1º, em retaliação à campanha israelense contra aliados do Hezbollah do Teerã no Líbano. Com isso, o conflito também pode atingir diretamente o mercado do insumo no Brasil. É o que projetou Bruno Iughetti, consultor de petróleo e combustíveis, em entrevista ao programa Guia Econômico, da rádio O POVO CBN. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Nesta terça, os preços do petróleo no mercado internacional chegaram a avançar mais de 5% nas máximas do dia, mas recuaram depois que o ataque cessou e as perdas foram mensuradas. Ao fim do dia, a alta do pregão foi estimada em mais de 2%.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para novembro fechou em alta de 2,44% (US$ 1,66), a US$ 69,83 o barril, enquanto o Brent para dezembro, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), fechou em alta de 2,59% (US$ 1,86), a US$ 73,56 o barril. O desdobramento do conflito nos próximos dias é outro fator a elevar a pressão pela alta no preço dos combustíveis no mercado doméstico. “Se ele intensificar o envolvimento nessa guerra, e consequentemente haverá, por retaliações, provocará uma alta de preços, que vai se refletir aqui no Brasil. Espera-se que essa situação não se realize, porque os impactos serão muito críticos, até em termos da própria Petrobras”, continua Iughetti.

Atualmente, o preço da gasolina nacional, na média dos polos analisados, ficou abaixo da paridade durante 20 dias em agosto de 2024, atingindo -R$ 0,33 por litro (/L), de acordo com relatório divulgado hoje pela Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom). Também, o preço do óleo diesel nacional ficou abaixo da paridade, na média dos polos analisados, durante todos os dias de agosto de 2024, atingindo -R$ 0,39 L. Outro ponto que confirma o cenário é que, conforme O POVO divulgou na última segunda-feira, 30, Fortaleza foi a segunda capital do Nordeste com o litro da gasolina mais barato, a R$ 5,87.

“Isso pode significar que, exceto por razões políticas, a Petrobras venha produzir redução nos preços do mercado interno, que eu acho que seria a melhor medida, porque eu acho que há espaço para a Petrobras praticar a equalização de preços domésticos com os preços internacionais”. O botijão de gás de cozinha de 14 quilos, exemplificado pelo especialista, pode sofrer uma redução no preço de 10%. Efeitos do conflito Além do preço do petróleo no mercado internacional, o conflito no Oriente Médio também trouxe reflexos no mercado de capitais.