Ibovespa sobe com petróleo com avanço de tensão no Oriente Médio, apesar de queda em NY

O Ibovespa avança na manhã desta terça-feira, 1º de outubro, em meio à aceleração da alta nas cotações do petróleo para até 3,00% diante de relatos de que o Irã prepara ataque com mísseis balísticos contra Israel. Desta forma, as ações ligadas ao óleo, com destaque à elevação de até 2,00% nos papéis da Petrobras. Vale também sobe a despeito do fechamentos dos mercados na China, em razão do feriado de Golden Week no país. Hoje, o novo presidente da Vale, Guilherme Pimenta, assume o cargo. Ontem, o Ibovespa fechou com queda de 0,69%, na mínima aos 131.816,44, e cedeu 3,08% em setembro.

Em meio ao avanço do conflito entre Israel e Hezbollah, os investidores adotam certa cautela enquanto avaliam os dados PMIs dos Estados Unidos e o relatório Jolts de emprego, à medida que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) tem ressaltado a importância do mercado de trabalho para suas decisões de política monetária. Na segunda-feira, o presidente do Fed, Jerome Powell, disse não estar com pressa para cortar os juros, esfriando as apostas de um novo recuo de 0,50 ponto porcentual em novembro.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Quanto ao Jolts, a abertura de postos de trabalho subiu a 8,04 milhões em agosto nos EUA, ante previsão 7,682 milhões. Já o índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial do país caiu a 47,3 no mês passado, de 47,9 em agosto, segundo pesquisa final divulgada hoje pela S&P Global. E o PMI medido pelo ISM permaneceu em 47,2 em setembro.