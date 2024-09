Ticket Log: Gasolina e etanol fecham setembro em leve queda e apontam para estabilidade

A região Nordeste liderou o ranking das reduções mais expressivas para os dois tipos de combustível. O preço da gasolina caiu 1,39%, fechando o mês de setembro a R$ 6,37, e o etanol ficou 1,84% mais barato, sendo comercializado a R$ 4,80. Ainda assim, a gasolina com a média mais baixa foi registrada nos postos de abastecimento do Sudeste, a R$ 6,15 o litro, e o etanol mais barato no Centro-Oeste, a R$ 4,11. Já as médias mais altas foram comercializadas no Norte, a R$ 6,74 a gasolina e R$ 4,94 o etanol.

"Essas reduções registradas neste encerramento de trimestre apontam uma tendência de estabilidade na média nacional, identificada desde o mês anterior. No detalhe regional, a gasolina ficou mais barata para o consumidor em grande parte dos estados brasileiros, especialmente nos nordestinos e sudestinos. Apesar de apresentar uma tendência de aumento em mais estados, o etanol tende a manter uma paridade com a gasolina", analisou em nota o diretor-geral de Mobilidade da Edenred Brasil, Douglas Pina.

O preço médio do litro da gasolina foi encontrado a R$ 6,26 nas bombas de abastecimento do País em setembro, com redução de 0,32%, ante o acumulado de agosto. Já o etanol fechou o período com preço médio de R$ 4,23, após redução de 0,47% no preço, segundo o Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), levantamento que consolida o comportamento de preços das transações nos postos de abastecimento.

Entre os estados, o Rio Grande do Norte se destacou no período com os recuos mais expressivos no preço dos combustíveis. O litro da gasolina foi encontrado a R$ 6,29 no estado, após redução de 4,41%, ante agosto. Já o preço do etanol caiu 6,40% e fechou setembro a R$ 4,97. A gasolina mais barata do País foi comercializada em São Paulo, a R$ 6,05, enquanto o etanol mais econômico foi encontrado em Mato Grosso, a R$ 3,98.

O aumento mais expressivo da gasolina em todo o território nacional foi identificado nas bombas de abastecimento de Roraima, da ordem de 2,03%, onde o litro foi encontrado a R$ 7,02. Ainda assim, a gasolina mais cara foi comercializada no Acre, a R$ 7,20.

Muitos estados apresentaram aumento no valor do etanol e Goiás liderou o ranking, com uma alta de 2,96% para o combustível, que fechou a R$ 4,18. No entanto, o etanol mais caro foi registrado no Amapá, a R$ 5,39 o litro.