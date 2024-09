Preço médio da gasolina no Ceará caiu 2,4% entre agosto e setembro

Preço da gasolina e do diesel sobem nesta quinta com novo ICMS

O preço médio de revenda da gasolina comum no Ceará caiu 2,4% entre a segunda semana de setembro e igual período em agosto. Os dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), coletados de 8 a 14 de setembro. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O valor recuou de R$ 6,22 por litro, na segunda semana de agosto, para R$ 6,07/L no período equivalente do mês atual.

Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado

O Ceará é o quarto estado do Nordeste com a gasolina mais barata, apresentando um preço mínimo de revenda do combustível por R$ 5,67 e o máximo de R$ 6,79. Ele está atrás apenas do Maranhão, com R$ 5,93 por litro; Pernambuco, com R$ 5,95/L; e Piauí, com R$ 5,98/L. Veja o preço médio do litro da gasolina no Nordeste Alagoas: R$ 6,24

R$ 6,24 Bahia: R$ 6,32

R$ 6,32 Ceará: R$ 6,07

R$ 6,07 Maranhão: R$ 5,93

R$ 5,93 Paraíba: R$ 6,11

R$ 6,11 Pernambuco: R$ 5,95

R$ 5,95 Piauí: R$ 5,98

R$ 5,98 Rio Grande do norte: R$ 6,19

R$ 6,19 Sergipe: R$ 6,39 Preço da gasolina em Fortaleza Fortaleza está abaixo da média de preço para as capitais brasileiras, cujo montante cobrado por litro é de R$ 6,42.

A capital alencarina também conta com um valor médio ainda mais baixo que o do Ceará. No comparativo mensal, o preço médio da gasolina comum de Fortaleza retraiu 3,2%, indo de R$ 6,18 para R$ 5,98 entre a segunda semana de agosto e o mesmo período do mês atual. Veja o preço médio do litro da gasolina no Ceará Quixadá: R$ 6,00

R$ 6,00 Fortaleza: R$ 5,98

R$ 5,98 Icó: R$ 6,40

R$ 6,40 Limoeiro do Norte: R$ 6,40

R$ 6,40 Iguatu: R$ 6,55

R$ 6,55 Sobral: R$ 6,64

R$ 6,64 Itapipoca: R$ 6,42 Como o preço da gasolina é calculado? CONFIRA

Óleo Diesel e S10 Conforme a ANP, o Ceará teve o preço médio do diesel mais caro do Nordeste na semana de 8 a 14 de setembro. O diesel ficou em R$ 6,28 por litro e o S10 em R$ 6,11/L. Já em Fortaleza, o diesel S10 ficou em R$ 5,98 por litro, enquanto o valor do diesel não foi divulgado. Etanol Hidratado Durante a semana de 8 a 14 de setembro, o Ceará também teve o maior preço médio de revenda do etanol hidratado da região Nordeste, com R$ 5,02 por litro.

Em comparação ao valor médio do estado, o Nordeste apresentou um preço ainda menor, com R$ 4,69 por litro, enquanto Fortaleza ficou com R$ 5,01/L e o Brasil, R$ 4,09/L. Gás Natural Veicular (GNV) Segundo dados da ANP, o preço médio do litro de gás natural veicular (GNV) foi de R$ 4,73 tanto em Fortaleza quanto no Ceará. No Brasil, o valor médio do litro ficou em R$ 4,71 e no Nordeste de R$ 4,74 na segunda semana de setembro, de 8 a 14.