Edital para construir novo prédio da UFC no lugar do ex-Acquario Ceará é publicado

O valor do edital é de R$ 144,4 milhões, sendo que a previsão de entrega do equipamento está para meados de 2027

O edital de concorrência para execução do novo prédio da Universidade Federal do Ceará (UFC), onde atualmente está localizada a estrutura do Acquario Ceará, foi publicado.

Com orçamento de R$ 144 milhões, o documento abrange os projetos de arquitetura e engenharia do chamado Campus Iracema. A ideia é abrigar o Instituto de Ciências do Mar (Labomar) e o Centro Tecnológico de Ciências Naturais (CTCN).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A abertura da licitação ocorrerá em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, no dia 19 de dezembro. Já em janeiro de 2025, está prevista assinatura do contrato, com a entrega do equipamento para meados de 2027.