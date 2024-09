Estudo inédito confirma contaminação de peixes e moluscos no delta do Parnaíba

Um estudo realizado pelo Instituto de Ciências do Mar (Labomar), da Universidade Federal do Ceará (UFC), publicado na edição de agosto do Journal of Environmental Management, acende mais um alerta sobre a contaminação com agrotóxicos em águas, peixes e mariscos do Delta do Parnaíba.

Coordenado pelo professor Rivelino Cavalcante, do Labomar, o estudo inédito em uma região costeira da América do Sul, comprova que existe na zona do delta "uma rede complexa de poluição química ligada à falta de gerenciamento eficiente de resíduos sólidos e líquidos".

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A Área de Proteção Ambiental do delta do Parnaíba abrange 10 municípios: Chaval e Barroquinha, no Ceará; Tutóia, Paulino Neves, Araioses e Água Doce do Maranhão, no Maranhão; e Ilha Grande, Parnaíba, Luís Correia e Cajueiro da Praia, no Piauí.