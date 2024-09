O Conselho de Administração do McDonald's declarou nesta quarta-feira, 25, que um dividendo trimestral em dinheiro de US$ 1,77 por ação ordinária será pago no 16 de dezembro aos acionistas registrados no fechamento dos negócios no dia 2 do mesmo mês. O aumento de 6% em relação ao dividendo trimestral anterior da empresa reflete a confiança contínua na estratégia de crescimento da empresa de fast food.

O McDonald's tem um histórico sólido de retorno de capital a seus acionistas e aumentou seus dividendos por 48 anos consecutivos desde que pagou seu primeiro dividendo, em 1976. O novo dividendo trimestral de US$ 1,77 por ação equivale a US$ 7,08 anuais.