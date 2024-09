Centro de distribuição do Mercado Livre em Fortaleza será inaugurado em 2025, segundo a empresa

A nova instalação no Ceará faz parte de um plano mais amplo que prevê um total de 21 centros de distribuição em diversas regiões do Brasil

Além disso, a gigante do e-commerce projeta um crescimento de mais de 100% no total de centros de CDs fulfillment "centro de distribuição que armazena as mercadorias de um e-commerce. Ele fica responsável pelo processo de armazenamento, separação, embalagem e entrega dos produtos" (que cuida de todas as etapas) em todo o País, além de investimentos para pequenas e médias empresas.

O Mercado Livre anunciou ao O POVO que o centro de distribuição (CD) em Fortaleza, anteriormente anunciado , será inaugurado em 2025, colocando Ceará no mapa das grandes operações logísticas no Brasil.

"Se for chegar a Fortaleza vindo de Pernambuco, você não consegue entregar no mesmo dia. Com o centro de distribuição em Fortaleza, entra a modalidade de entrega no mesmo dia. E o percentual de entrega no dia seguinte sobe muito também. Então, a construção do centro de distribuição melhora muito os prazos de entrega no Ceará e em toda a região mais ao Norte", afirma.

O last mile refere-se à última etapa do processo de entrega , onde os produtos são transportados do centro de distribuição até o consumidor final, buscando eficiência e rapidez.

"Hoje, já temos operação logística em Fortaleza, operação de last mile (última milha) e operação de cross dock, e agora somamos a essa operação também o fulfillment, que é o processo onde armazenamos os produtos dos vendedores na plataforma. Faz total sentido para a gente expandir a nossa ligação com os vendedores da região", salienta Vergueiro.

A nova instalação no Ceará faz parte de um plano mais amplo que prevê, em 2025, um total de 21 centros de distribuição em diversas regiões do Brasil.

Com a implementação do centro de fulfillment, a companhia pretende integrar suas operações, armazenando os produtos dos vendedores diretamente em Fortaleza.

Para 2025, além do Ceará, há previsão de um novo centro no Rio de Janeiro, um na Bahia, um no Paraná e outro em São Paulo.

Até o fim de 2024, está prevista a abertura de três novos centros de distribuição em São Paulo, além de um em Pernambuco, um no Rio Grande do Sul e um no Distrito Federal. Esse plano de expansão está incluído em um aporte de R$ 23 bilhões.

"É uma aposta no Brasil, no e-commerce e no crescimento que acreditamos que vamos ter nos próximos anos".

Parte dos investimentos abrange, ainda, a adição de duas novas aeronaves, o que elevará sua frota para nove.

Segundo o vice-presidente, quanto mais rápido o consumidor recebe seu pedido, maior é a chance de fidelização e crescimento nas vendas.

"A velocidade nas entregas não só melhora a experiência do cliente, mas também aumenta a atratividade da plataforma, incentivando mais compras online", diz ele

Esses anúncios fazem parte de um conjunto do pacote que deve resultar na criação de mais de 6,5 mil postos de trabalho.

E-commerce: supermercado é a categoria que mais cresce

Entre os setores atendidos pela companhia, os produtos de supermercados apresentaram um aumento de 11% nas buscas no primeiro semestre de 2024, em relação ao mesmo período do ano anterior.

“A categoria de Supermercado é a que mais cresce no e-commerce, com um aumento de 14,4% no Brasil. Com uma cobertura logística de 95% do território nacional e 80% das entregas realizadas em até 48 horas, estamos focados na expansão regional e em parcerias com grandes players, o que fortalece nossa oferta de produtos, priorizando um aumento de 15% no sortimento, condições de compra vantajosas e agilidade na entrega", informa Anna Araripe, Diretora de Marketplace do Mercado Livre.

Com a finalidade de atingir diferentes públicos, especialmente em áreas fora do eixo Sudeste onde a preferência por compras presenciais é forte, a executiva explica que a empresa tem focado em estratégias de rotatividade financeira e investimentos direcionados.

"A partir do momento que a gente consegue fazer uma boa proposta de uma rotatividade financeira, fazer investimentos seja em mídia on-line ou mídia offline… Muitas vezes a gente faz muitas ações de mídia online, com out of home na praia, em estações, a gente percebe que isso ajuda o consumidor a aumentar a consideração que leva ao mídia on-line e isso acaba sendo muito beneficioso também". "A gente fica mais apetite de continuar investindo nessas regiões para aumentar a atividade", conclui.

Mercado Pago no segmento de software de gestão para pequenos e médios negócios

Com vistas nesse aumento de atividade, o Mercado Pago, banco digital do Grupo Mercado Livre, agora entra no mercado de software de gestão para pequenas e médias empresas (PMEs).

O Sistema de Gestão será gratuito para clientes do banco digital que utilizam suas funcionalidades para processar transações.

O software permite gerenciar vendas em canais físicos e online, além de emitir notas fiscais por meio da maquininha. Novas funcionalidades serão lançadas gradativamente.

“Nossa solução vai além de meios de pagamentos e soluções financeiras, uma vez que oferece toda integração em um único sistema, possibilitando ter visão clara e estratégia de diversos fluxos, como pagamentos, gerenciamento de estoque em todos os canais de venda, catálogo de produtos e emissão de nota fiscal”, explica Paula Arregui, vice-presidente sênior de Adquirência do Mercado Pago.

Conforme Arregui, o novo software será fundamentado em três pilares: vendas, gestão e CRM (sigla para Customer Relationship Management, que significa Gestão de Relacionamento com o Cliente).

Dentre as funcionalidades do sistema estão gestão de vendas e faturamento, que permite a emissão de nota fiscal via desktop ou smartphone e o registro manual de vendas no PDV, além da integração com Mercado Shops e MercadoLivre.

Também conta com um hub financeiro que proporciona uma visão unificada do fluxo de caixa, contas a pagar e receber, além de serviços de conciliação de vendas. A gestão de compras inclui pagamento a fornecedores e alertas inteligentes de estoque. O sistema ainda oferece funcionalidades de CRM para a construção de uma base de consumidores.

Atualmente, a companhia já disponibiliza várias soluções de crédito voltadas para pequenas e médias empresas (PMEs), como cartão de crédito corporativo, antecipação de recebíveis e crédito baseado em porcentagens de vendas, segundo Daniel Davanço, diretor de pagamentos para PMEs do Mercado Pago no Brasil, que aponta que 66% dos usuários já aproveitaram alguma dessas opções.

Ele também menciona que a empresa tem investido fortemente em open finance, posicionando-se como o segundo maior player em consentimentos para pessoas jurídicas (PJs).

"Graças ao open finance, conseguimos integrar mais de 2 mil variáveis na análise de crédito. Antes, os clientes precisavam aguardar entre seis meses e um ano para receber uma oferta de crédito. Agora, conseguimos apresentar essa oferta no mesmo dia. Até o momento, quase 30 mil vendedores obtiveram crédito devido a essa nova abordagem", complementa Davanço.

