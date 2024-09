Banco digital supera adquirência e já é o maior negócio do Mercado Pago

No banco digital, a estratégia é usar a conta como porta de entrada, e ampliar o relacionamento com os clientes através de outros produtos. Isso explica o fato de a conta ser remunerada desde o primeiro dia, prática que outras fintechs deixaram de adotar para reduzir os custos de captação.

A empresa não revela os dados de resultado do Mercado Pago ou do banco digital, mas bancos de investimento começam a fazer as contas. O Itaú BBA estimou, no início do mês, que a operação teve lucro de R$ 2 bilhões no Brasil no ano passado, e que em maquininhas, chegou a 7% do mercado.

O banco digital já é o maior negócio do Mercado Pago, com o reforço da conta digital, do cartão e de linhas de crédito com tíquete mais alto. Isto significa que o atendimento a pessoas físicas ultrapassou o processamento de pagamentos, que foi a gênese da companhia há 20 anos. Agora, a fintech quer ampliar a geração de resultados da frente bancária.

De acordo com o chefe do Mercado Pago no País, André Chaves, a conta fecha graças a uma estrutura de custos enxuta, e à rentabilidade que as vendas de serviços e de crédito trarão. "Vamos monetizar o cliente com produtos de crédito, de seguros e de investimento", afirma ele ao Broadcast. "Não queremos ganhar dinheiro de float, mas sim que o usuário fique com o rendimento do dinheiro dele."

O chamado float é o ganho que as instituições financeiras obtêm ao aplicar o recurso do cliente até que ele decida sacá-lo.

O Mercado Pago tem investido em atrair clientes para a conta. Em março, anunciou que passaria a remunerar a 105% do CDI os depósitos de clientes que transferissem ao menos R$ 1.000 em recursos para as contas no intervalo de um mês, e estendeu o benefício aos assinantes do Meli+, programa de fidelidade do Mercado Livre, neste mês, sem depósitos mínimos. Desde março, foram criadas mais de 6 milhões de "contas turbinadas".