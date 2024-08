Mercado Livre vale US$ 90 bi e supera Petrobras como valiosa da América Latina

O valor de mercado obtido pelo Mercado Livre veio subindo de forma consistente desde o fim de 2023, com alta de 13% no período entre janeiro e julho.

A Petrobras deixou de ser a empresa mais valiosa da América Latina após ser superada pelo Mercado Livre . O valor de mercado do marketplace argentino chegou a US$ 90 bilhões, superando os US$ 83,1 bilhões da petroleira brasileira.

Nascido em 1999, o Mercado Livre é um dos maiores em seu ramo de atuação e está presente em 18 países, inclusive no Brasil. A oferta de produtos é diversa, incluindo automóveis.

Ainda conforme o levantamento, no último ano, enquanto o valor de mercado da Petrobras caiu US$ 4 bilhões, o do Mercado Livre aumentou US$ 31,4 bilhões.

