Agropecuária é destaque no PIB do Ceará, com alta de 32% no 2º trimestre

O Estado apresentou alta total de 7,2% no período, em comparação ao segundo trimestre de 2023, com destaque para crescimento da agropecuária de 32%.

Além da intensidade de crescimento da indústria ter sido mais forte nos primeiros trimestres de 2024, a área de serviços, por outro lado, também apresentou alta de 4,48%, puxada por comércio, serviços de veículos e serviços prestados às famílias. O resultado cearense foi o maior entre os estados que calcularam o PIB trimestral no segundo trimestre, em que São Paulo teve um avanço de 4,5%, logo após Pernambuco (4,1%), Paraná (2,89%), Espírito Santo (2,8%), Bahia (2,2%) e Minas Gerais (1,2%). PIB do Ceará cresce mais que o dobro do Brasil Os dados cearenses superam mais do que o dobro o crescimento do PIB brasileiro, que foi de 3,3% no segundo trimestre.

Algo semelhante ocorreu no primeiro trimestre, quando o Estado avançou 5,2% e o Brasil, 2,5%.

De acordo com o governador Elmano de Freitas (PT), "o Ceará está crescendo mais do que o dobro do Brasil, portanto, estamos no caminho correto." Elmano fez a declaração em transmissão ao vivo nas redes sociais acompanhado de Camilo Santana, ex-governador e ministro da Educação licenciado.

Camilo cumpre agenda na Capital para promover a campanha do aliado dos dois, Evandro Leitão (PT), que é candidato a Prefeito de Fortaleza. Como foi o PIB Brasil? O Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil voltou a surpreender o mercado e avançou 1,4% no segundo trimestre de 2024, no comparativo com o resultado dos primeiros três meses do ano. É a 12ª vez que o indicador que contabiliza a soma das riquezas geradas no País tem crescimento.

A expectativa de analistas era de um resultado mais modesto, de 0,9%. Na prática, a variação representa, em valores correntes, R$ 2,9 trilhões, segundo informou na manhã de ontem, 3, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). “Ao contrário do que aconteceu ano passado, o crescimento do PIB se deve somente ao desempenho positivo da demanda interna, já que o setor externo está contribuindo negativamente para o crescimento da economia”, afirmou Rebeca Palis, coordenadora de Contas Nacionais do IBGE.