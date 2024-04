PIB do Ceará cresceu 2,42% em 2023

Economia do Ceará cresceu um pouco abaixo da média nacional Crédito: FERNANDA BARROS

Importante fator para avaliar a saúde econômica de uma localidade, o Produto Interno Bruto (PIB) do Ceará avançou 2,42% no fechamento de 2023, na comparação anual. Foi abaixo da média nacional de 2,9%. Já na avaliação apenas do quarto trimestre de 2023 com igual período anterior, a economia cearense teve crescimento maior, de 5,14%, ultrapassando o resultado do País de 2,1%. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Os dados foram divulgados pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece) nesta quinta-feira, 21.

O órgão vinculado à Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag) do Estado analisou, especialmente, que um desenvolvimento positivo no setor de serviços impactou os resultados, diferentemente do Brasil, que teve como destaque a agropecuária. Mas, na comparação trimestral quem cresceu mais foi a indústria cearense, com 8,97%. Enquanto neste período a agropecuária caiu 4,74% e serviços subiram 4,78%. Neste caso, a indústria no Estado teve um avanço maior até que o setor como um todo nacionalmente, que apresentou 2,9% de elevação.

Leia mais PIB do Brasil deve crescer 1,7% em 2024 e 2,1% em 2025, projeta Fitch Sobre o assunto PIB do Brasil deve crescer 1,7% em 2024 e 2,1% em 2025, projeta Fitch O PIB calcula os resultados de três setores no Ceará: agropecuária, indústria e serviços, bem como desagregados por suas atividades econômicas, revelando tendências de desempenho econômico no curto prazo, segundo o Ipece. Na análise de Nicolino Trompieri Neto, coordenador de Contas Regionais do Ipece, os efeitos da pandemia se dissiparam de sua fase mais intensa. "O Ceará se recuperou de forma mais intensa no segundo semestre de 2023", acrescenta. Já Cristina Lima, assessora técnica do Ipece, detalha os motivos para não haver boas notícias para a agropecuária do Estado. "O ano de 2023 começou com uma boa expectativa para o setor agropecuário. Começamos o ano com chuvas muito boas, porém o período da quadra chuvosa, para nós aqui em fevereiro até maio, ela foi bastante irregular. Então a expectativa do começo do ano não foi atingida, digamos assim, ela não foi esperada", diz. A explicação é porque as culturas no Ceará têm bastante influência da chuva, principalmente a parte sequeira. "Toda a agropecuária tem uma relação muito forte com a parte climatológica", frisa.