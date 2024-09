PIB do Ceará avança acima da média nacional no 2º trimestre de 2024

Governador Elmano de Freitas (PT) divulgou o resultado do PIB em transmissão on-line nas redes sociais Crédito: Carlos Jibaja/Governo do Ceará

O Produto Interno Bruto (PIB) do Ceará avançou mais do que a média nacional no 2º trimestre de 2024, informou o governador Elmano de Freitas (PT). O crescimento foi de 7,2% sobre o primeiro trimestre. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado "O Ceará está crescendo mais do que o dobro do Brasil. Portanto, estamos no caminho correto", declarou Elmano em transmissão nas redes sociais. Camilo na live Elmano fez a transmissão acompanhado de Camilo Santana, ex-governador e ministro da Educação licenciado. Camilo cumpre agenda na Capital para promover a campanha do aliado dos dois, Evandro Leitão (PT), que é candidato a Prefeito de Fortaleza.

"Agradeço ao governador Elmano e parabenizá-lo pelo jeito de governar. É um jovem talentoso, pessoa simples e de diálogo. Ele faz essas lives para dialogar com a população. Como o presidente Lula sempre nos ensinou", disse Camilo. O ex-governador e ministro da Educação licenciado lembrou de quando fez as lives durante a sua gestão. As transmissões tiveram início durante a pandemia de Covid-19, a partir de 2020. Como foi o PIB Brasil? O Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil voltou a surpreender o mercado e avançou 1,4% no 2º trimestre de 2024, no comparativo com o resultado dos primeiros três meses do ano. É a 12ª vez que o indicador que contabiliza a soma das riquezas geradas no País tem crescimento.

A expectativa de analistas era de um resultado mais modesto, de 0,9%. Na prática, a variação representa, em valores correntes, R$ 2,9 trilhões, segundo informou na manhã de ontem, 3, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). “Ao contrário do que aconteceu ano passado, o crescimento do PIB se deve somente ao desempenho positivo da demanda interna, já que o setor externo está contribuindo negativamente para o crescimento da economia”, afirmou Rebeca Palis, coordenadora de Contas Nacionais do IBGE. Os dados atestam ainda expansão em outros comparativos. Frente ao 2º trimestre de 2023, o avanço observado entre abril e junho de 2024 é de 3,3%. Já para o 1º semestre deste ano, o IBGE indica que o PIB do Brasil cresceu 2,9%.

Mas os destaques para o trimestre são o recuo da Agropecuária e os avanços significativos de Indústria, Serviços, consumo das famílias e Formação Bruta de Capital Fixo (os investimentos). Agro em baixa Principal responsável pelo avanço do PIB no ano passado, a agropecuária teve a colheita concentrada no primeiro trimestre e não apontou expansão. Ainda com a baixa de preços internacionais, o setor teve uma retração de 2,3% do setor no trimestre. Em 2023, o chamado boom das commodities levou preços de itens como soja, milho e trigo a elevadas cifras e fez com que a produção brasileira tivesse resultados recordes, impulsionando a influência na atividade econômica do País.