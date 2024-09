PIB da indústria sobe 1,80% no 2º tri ante 1º tri; Serviços sobem 1,0% e agropecuária cai 2,3%

O Produto Interno Bruto (PIB) da indústria registrou alta de 1,8% no segundo trimestre de 2024 ante o primeiro trimestre, informou nesta terça-feira, 3, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Na comparação com o segundo trimestre de 2023, o PIB do setor apresentou avanço de 3,9%.

Quanto ao PIB do setor de serviços, houve alta de 1,0% no segundo trimestre de 2024 ante o primeiro trimestre. Na comparação com o segundo trimestre de 2023, o PIB apresentou avanço de 3,5%.

Já o PIB da agropecuária registrou baixa de 2,3% no segundo trimestre de 2024 ante o primeiro trimestre. Na comparação com o segundo trimestre de 2023, o PIB apresentou recuo de 2,9%.