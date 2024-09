Hapvida planeja investir R$ 1 bi por ano para ampliar rede assistencial

A Hapvida NotreDame Intermédica, empresa do setor de saúde suplementar, planeja investir cerca de R$ 1 bilhão por ano para expandir e qualificar sua rede assistencial própria em todas as regiões do País.

A quantia será no modelo de despesas de capitais (Capex, em inglês). Nos dois últimos semestres, foram acrescentadas à rede 41 unidades, entre novas e oriundas de aquisições, em diferentes estados, e 290 leitos hospitalares operacionais.

Além disso, já foram anunciados planos de incorporação de novo hospital à rede própria até 2026 em Fortaleza, além das seguintes cidades: Rio de Janeiro, São Paulo, Recife e Manaus.