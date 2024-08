Hapvida lucra R$ 490 milhões no 2º trimestre, mais que o dobro que 2º tri em 2023

As ações ordinárias da Hapvida fecharam o último pregão na bolsa de valores brasileira, denominada B3, a R$ 4,50. (Foto Joao Filho Tavares/O Povo) Crédito: João Filho Tavares

A Hapvida registrou um lucro líquido ajustado de R$ 490,2 milhões no segundo trimestre de 2024, resultado 121,2% maior do que igual período em 2023, com controle de custos e redução de despesas, segundo a Genial Investimentos. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A receita líquida de R$ 7,1 bilhões avançou 4,5% na base anual, mesmo com redução de 2,4% no número de beneficiários, cujo montante atual é de 16,1 milhões. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Isso porque houve crescimento das linhas de negócios de planos de saúde e odontológicos, informou a empresa no balanço, divulgado na noite de quinta-feira, 9, ao mercado.