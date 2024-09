Sefaz-CE estende prazo para regularização das empresas do Simples Nacional; veja

A Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz-CE) estendeu, até o dia 30 de dezembro de 2024, o prazo para pagamento da multa autônoma, com direito a dedução, do Simples Nacional.

A medida é de caráter excepcional, aplicando-se aos contribuintes optantes do sistema de contribuição, que terão restabelecidos os descontos previstos na instrução normativa publicada no Diário Oficial do Estado (DOE).

Os valores pendentes de pagamento da multa autônoma, atualizados conforme a previsão da nova decisão, poderão ser consultados via Ambiente Seguro a partir da próxima semana.